Продажу алкоголя запретят в Хабаровске на один день
В Хабаровске на один день ограничат розничную продажу алкоголя. Запрет будет действовать в связи с празднованием Дня молодежи 24 июня.
По данным министерства промышленности и торговли региона, запрет распространяется на розничную продажу спиртного. Под ограничения не попадают заведения общественного питания. Предпринимателям напомнили, что продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания разрешена при условии употребления напитков непосредственно в заведении. Об этом сообщает ИА AmurMedia.
За нарушение запрета штраф для должностных лиц составляет до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.
Аналогичное ограничение 24 июня будет действовать в Башкирии.