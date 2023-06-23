«‎Зеленая комиссия» в Саратове обсудит снос более 180 деревьев

Очередное заседание комиссии по контролю за зелеными насаждениями состоится в администрации Саратова в пятницу, 23 июня. В рамках повестки рассмотрят 27 заявок на снос более 180 деревьев и обрезку 190, сообщается на сайте мэрии.

Так, организация «‎Квартал» пытается договориться о спиле в Городском парке 71 дерева и обрезке еще 117, пишет ИА «Взгляд-инфо».

МБУ «Капитальное строительство», в свою очередь, просит вырубить 33 дерева и очистить 1250 кв. м поросли на Брянской. В качестве причины указана подготовка участка в рамках реализации программы «Переселение граждан города Саратова из аварийного жилищного фонда в 2022–2026 годах».

Также крупную заявку оставила школа № 78 на Огородной, 173. Руководство учебного заведения просит удалить 19 деревьев в связи с жизненным состоянием и обрезать еще 18.

С полным списком можно ознакомиться в представленных на сайте издания таблицах.