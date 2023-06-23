Турецкая компания Baykar заявила о планах начать производить БПЛА на Украине в 2025 году
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- Турецкая компания Baykar заявила о планах начать производить БПЛА на Украине в 2025 году
Турецкая авиастроительная компания Baykar заявила о планах начать производить боевые беспилотники Bayraktar на Украине к 2025 году. Об этом 23 июня сообщил генеральный директор Халук Байрактар.
«Мы получили соответствующие лицензионные разрешения от Турции на полное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı на Украине», — приводит его слова газета Yeni Akit.
Заниматься производством беспилотников будет ООО Avia Ventures, учрежденная в 2019 году. По словам Байрактара, основная часть подготовительных работ на заводе уже ведется. К июлю он будет электрифицирован.
Общий объем инвестиций турецкой компании в производство беспилотников на Украине составляет $95,5 млн.
28 июня 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что большую часть мощностей завод Baykar сконцентрирует на производстве ударных беспилотников для Украины.
Позднее, 8 августа, посол Украины в Анкаре Василий Боднар рассказал, что Baykar построит в стране завод по производству беспилотных летательных аппаратов. По его словам, правительство уже утвердило двустороннее соглашение о возведении объекта и направило его в парламент на ратификацию.
В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что завод Baykar по производству беспилотников на Украине подпадет под тему демилитаризации.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.