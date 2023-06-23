Один человек погиб и двое пострадали при опрокидывании авто в Омской области
В Кормиловском районе Омской области в результате опрокидывания легковушки погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД России.
Авария произошла вечером 22 июня на 883-м км автодороги Челябинск – Новосибирск. Предварительно установлено, что 35-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался в карете скорой помощи. Пострадали два его пассажира: 21-летняя девушка и 50-летний мужчина. Их доставили в больницу, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».
По факту смертельной аварии организована проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.
Тем же вечером в Бурятии водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. Три человека погибли и один пострадал.