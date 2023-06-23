Житель Камчатки лишился свыше 6,5 млн рублей из-за мошенников

Следственное управление МВД по Петропавловску-Камчатскому возбудило уголовное дело по факту мошенничества в отношении 52-летнего мужчины. Местный житель лишился свыше 6,5 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов. Собеседник заявил, что кто-то якобы пытается оформить кредиты на мужчину. Житель Петропавловска-Камчатского согласился выполнить инструкции злоумышленника. Он оформил кредиты в двух разных банках и перевел деньги на посторонний счет. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ («Мошенничество»). Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

В Омске 83-летняя женщина лишилась 600 тыс. рублей. Мошенники убедили потерпевшую, что ее дочь попала в аварию. Пенсионерка согласилась передать деньги с курьером на «помощь родственнице».