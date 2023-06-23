«Дочка» «Ростеха» не будет отзывать иск к Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту»

Лизинговая «дочка» госкорпорации «Ростех» — «Авиакапитал Сервис» (АКС) — не будет отзывать свой судебный иск к французской авиакорпорации Airbus после возврата авансов «Аэрофлоту» за непоставленные четыре самолета Airbus A350. Об этом «Известиям» 23 июня сообщили в пресс-службе АКС.

«Вернувшиеся авансы предназначались «Аэрофлоту». Что касается иска, то он не относится к отношениям «Аэрофлота» и Airbus, а только к отношениям АКС и Airbus, в связи с чем иск отзываться не будет», — рассказали в лизинговой компании.

Там напомнили, что всего в планах у АКС было к поставке в «Аэрофлот» 17 самолетов А350.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил 16 июня, что компании удалось добиться от Airbus возврата предоплаты за четыре заказанных в 2007 году самолета A350 в размере $199 млн. Сейчас в парке перевозчика семь A350-900. Вся сделка предполагала поставку 22 таких самолетов.

АКС подала в Арбитражный суд Москвы иск к Airbus 13 декабря прошлого года. Согласно материалам дела, российский лессор требует вернуть авансы в размере $5,1 млн, которые были переведены Airbus в счет оплаты будущих поставок самолетов.