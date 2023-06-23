Двое мужчин утонули за сутки в Забайкальском крае

Два человека утонули в водоемах Забайкальского края за минувшие сутки. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ИА ChitaMedia.

Первый случай произошел на реке Унда. Очевидцы сообщили, что трое пьяных мужчин пытались пересечь реку вброд. Течение сбило местных жителей с ног. Двоим мужчинам удалось выйти на берег, третий утонул.

Еще одна трагедия произошла на карьере в 15 км от города Шилка. Мужчина выплыл на середину водоема и утонул.

Всего с начала 2023 года на водоемах Забайкалья погибли 12 человек, в их числе — трое детей.

22 июня в Иркутской области трехлетний ребенок утонул в бочке с водой. Мальчик упал в емкость на территории водоема.