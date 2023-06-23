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В Томске представят свыше 250 садовых растений и цветов

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Традиционная летняя выставка цветочно-декоративных растений «‎Краски лета» откроется в Сибирском ботаническом саду Томского госуниверситета (ТГУ). Она стартует в субботу, 24 июня, и за два месяца на ней представят свыше 250 сортов растений, сообщила замдиректора ботсада Алина Бутенкова.

«Эта выставка будет отличаться тем, что мы не просто выставляем сорта, но еще готовим к ним информационные стенды, где представим интересные факты о представленных растениях. И поскольку некоторые сорта названы в честь людей, можно узнать, чем человек знаменит», — сказала специалист, ее цитату приводит РИА «Томск».

Основными действующими лицами первой недели выставки будут сорта пионов и ирисов. Также можно будет полюбоваться люпинами, пиретрумом розовым, первыми цветущими лилиями и лилейниками.

Выставка будет работать каждую субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00 в оранжерейном комплексе ботанического сада. Купить входные билеты можно там же. Экспозиция будет меняться каждую неделю.

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