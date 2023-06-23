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Патрушев допустил возможность создания «расово-ориентированных вирусов» Пентагоном

Патрушев: биопрограммы США могут быть нацелены на создание вирусов
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Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
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Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание «расово-ориентированных вирусов», заявил 23 июня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с секретарями Совбезов стран Центральной Азии.

«Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории стран Центральной Азии. Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов», — отметил Патрушев.

Также он призвал коллег к более тесному взаимодействию и координации по вопросам биобезопасности.

Секретарь Совбеза РФ указал на необходимость активизировать работу по совместному строительству биолабораторий и открытому обмену информацией о сотрудничестве с третьими странами.

«Безрассудный способ»: в Минобороны заявили о создании биологического оружия на Украине
Военно-биологическая деятельность могла финансироваться Пентагоном

Накануне президент России Владимир Путин заявил о важности сохранения и укрепления существующих механизмов сотрудничества в сфере противодействия угрозам биологического характера. Он подчеркнул, что Россия выступает за укрепление механизмов, препятствующих разработке и распространению биологического и токсинного оружия.

Минобороны РФ в апреле 2022 года рассказало о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. По словам ведомства, американские ученые проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы в период с 2019 по 2021 год.

Позже, 31 января 2023 года, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби признал, что американцы действительно проводили ряд исследований с украинскими коллегами в сфере «предотвращения пандемии» на территории страны. При этом Кирби заверил, что Соединенные Штаты якобы не вели военно-биологических разработок на Украине.

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