Представлен иранский седан SAIPA Sahand

В Иране представили субкомпактный седан SAIPA Sahand, сообщает в пятницу, 23 июня, Khodrobank.

Sahand ― это глубоко модернизированная версия SAIPA Saina, субкомпактного седана, построенного на платформе лицензированного корейского Kia Pride, который появился на глобальном рынке в 1986 году.

Новинка Sahand получила обновленную оптику, бамперы и решетку радиатора, а также сенсорный дисплей системы мультимедиа.

Седан оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. (137 Нм) в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией или вариатором с приводом на переднюю колесную ось.

26 апреля дилеры назвали цены на иранские автомобили Khodro Tara в России. Цены на Tara стартуют от 1,529 млн рублей, за эту сумму можно приобрести автомобиль с механической коробкой передач. Комплектация с шестиступенчатым «автоматом» обойдется немного дороже — в 1,7 млн рублей.

Дилер отмечает, что у покупателей будет возможность приобрести иранский автомобиль со скидкой. Предложение будет действовать при сдаче машины в трейд-ин или покупке в кредит.