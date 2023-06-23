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Представлен иранский седан SAIPA Sahand

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Фото: khodrobank.com
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В Иране представили субкомпактный седан SAIPA Sahand, сообщает в пятницу, 23 июня, Khodrobank.

Sahand ― это глубоко модернизированная версия SAIPA Saina, субкомпактного седана, построенного на платформе лицензированного корейского Kia Pride, который появился на глобальном рынке в 1986 году.

Новинка Sahand получила обновленную оптику, бамперы и решетку радиатора, а также сенсорный дисплей системы мультимедиа.

Седан оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. (137 Нм) в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией или вариатором с приводом на переднюю колесную ось.

Со своей «Тарой»: в Россию едут иранские автомобили
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26 апреля дилеры назвали цены на иранские автомобили Khodro Tara в России. Цены на Tara стартуют от 1,529 млн рублей, за эту сумму можно приобрести автомобиль с механической коробкой передач. Комплектация с шестиступенчатым «автоматом» обойдется немного дороже — в 1,7 млн рублей.

Дилер отмечает, что у покупателей будет возможность приобрести иранский автомобиль со скидкой. Предложение будет действовать при сдаче машины в трейд-ин или покупке в кредит.

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