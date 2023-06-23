Роспотребнадзор разрешил купаться на 30 пляжах в Тульской области

Роспотребнадзор проверил пробы воды и песка с пляжных зон в Тульской области. 30 пляжей соответствуют требованиям санитарных правил.

Всего исследовано 324 пробы воды и 178 проб песка. В Туле санитарным нормам соответствует средний пруд в Центральном парке культуры и отдыха имени П.П. Белоусова, зоны отдыха «Ильинка», «Петровский» и «Хомяковские поляны», пляжи № 1 и № 2 на реке Воронке. Полный список пляжей Тульской области приводит ТСН24.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали гражданам купаться только в специально оборудованных местах, получивших санитарно-эпидемиологические заключения.

В Астраханской области 20 июня началось обследование акваторий пляжей. Водолазы обследуют дно рек в местах массового отдыха. Сезон стартует 1 июля.