Водитель вылетел с дороги и переехал пешехода в Дальнегорске

В Приморском крае в городе Дальнегорске водитель не справился с управлением, съехал с дороги и сбил пешехода. Кадры инцидента с камер наблюдения появились в Сети 23 июня.

ДТП произошло на Пионерской улице. На записи видно, как водитель на полном ходу вылетает с проезжей части, после чего автомобиль оказывается в пешеходной зоне.



Водитель иномарки сбил человека и врезался в дерево. На видео слышно крики пострадавшего пешехода.



Telegram-канал PrimaMedia сообщает, что пострадавший остался жив. Информации о состоянии водителя нет.

Ранее, в этот день, сообщалось, что автомобиль УАЗ опрокинулся в реку в Бурятии, в результате чего три человека погибли и один пострадал. Всего в автомобиле было четыре человека.