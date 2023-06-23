28 июня, в Международный день социального бизнеса, в Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего». Фестиваль «Импульс добра». Событие организовано фондом «Наше будущее», Фондом поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Совета Федерации ФС РФ. Для социальных предпринимателей выступит дизайнер Артемий Лебедев и другие известные спикеры.

«Глобальные вызовы, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, отражаются на работе бизнеса. Задача агентства — помочь предпринимателям быстрее адаптироваться к новым условиям. Для этого проводятся образовательные мероприятия, создаются механизмы для быстрого испытания и пилотирования успешных практик, — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. — В большинстве регионов страны зародилась, а в некоторых уже сложилась система поддержки социального предпринимательства. Надеюсь, что в рамках форума будут озвучены самые эффективные меры, которые в дальнейшем смогут тиражироваться».

Площадкой форума станет Цифровое деловое пространство. Для гостей выступят известные спикеры, которые расскажут о трансформации экономической модели, роли искусственного интеллекта и технологий, важных навыках, которые актуальны для предпринимателей.

«У социального предпринимательства высокий потенциал развития: по данным единого реестра субъектов МСП, в Москве числятся 48,2 тыс. предприятий, которые потенциально могут получить статус социальных. Помочь им могут как государственные меры поддержки, так и работа внутри команд. Важно проводить подобные мероприятия на постоянной основе, ведь нетворкинг и обмен опытом необходимы для повышения профессионального уровня», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Запланирована работа панельных сессий и мастерских на тему оценки социального воздействия, эффективных коммуникаций и создания контента. Среди спикеров форума: Ольга Терно, советник заместителя министра экономического развития РФ; Денис Боков, директор блока агента правительства Российской Федерации ВЭБ РФ; Елена Решетова, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), председатель комитета по социальной рекламе Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (НАВК) и другие. Также в этот день состоится торжественное награждение победителей Всероссийской премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденной фондом «Наше будущее». Она будет вручаться 11-й раз в номинациях.

«Мы очень рады тому, что в этом году сможем провести долгожданное очное награждение победителей «Импульса добра», — комментирует директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. — И еще более отрадно, что наша премия выросла в такое большое мероприятие — форум-фестиваль. Помимо церемонии, мы решили собрать вдохновляющий блок про будущее: социальным предпринимателям со всей России лучшие спикеры расскажут про то, что нас ждет, обучат полезным инструментам для развития бизнеса, участники поделятся опытом и просто пообщаются».

«Сильной стороной социального предпринимательства является поиск нестандартных бизнес-моделей и механизмов. Поэтому в этом году мы решили провести форум на федеральном уровне, что даст возможность представителям разных регионов поделиться опытом, — подчеркнула директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева. — А чтобы лидеры проектов повышали устойчивость бизнеса, мы вместе с фондом «Наше будущее» включили в программу презентацию всех доступных мер поддержки и инструментов для развития».