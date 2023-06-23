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Нарышкин заявил о гибели военных ВСУ за интересы США и НАТО

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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранные наемники гибнут на фронте за интересы США и других стран НАТО, заявил в пятницу, 23 июня, глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы».

Некоторые западные элиты считают, что Россию можно победить оружием, однако это большая ошибка, сказал он.

«Тяжелейшие последствия этого глубокого заблуждения ощущают на себе сегодня боевики ВСУ и наемники из западных стран, массово гибнущие на фронте за абсолютно чуждые для них интересы правящих кругов Вашингтона и ряда других столиц государств НАТО», — сказал Нарышкин.

По мнению главы СВР, причиной таких заблуждений является отсутствие у западных политиков исторических знаний о подвигах советских граждан в Великой Отечественной войне.

Днем ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину, что потери ВСУ с 4 по 21 июня составили более 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западных.

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21 июня Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что по состоянию на ночь того дня ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.

Ранее, 13 июня, глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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