Для Камчатского края разработают систему экомониторинга морской акватории

«Мегафон» разработает систему экомониторинга морской акватории Камчатского края. Об этом говорится в соглашении о намерениях, заключенном между компанией и правительством региона.

Как сообщается в пресс-релизе «Мегафона», система будет отслеживать ключевые параметры водной среды с целью сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения природных и техногенных катастроф. Проект предполагает создание постов мониторинга, оснащение системы многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами и устройствами связи. Также решение предусматривает использование технологий автономного энергоснабжения.

Коммерческий директор «Мегафона» по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян отметил, что «система мониторинга поможет правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов». «Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий», — подчеркнул Антонян.

В пресс-службе компании уточнили, что будет обеспечена интеграция платформы с информационными системами, ситуационными центрами субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Также стороны договорились о развитии беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

Платформа «Мегафон Экология» работает на базе технологии интернета вещей. В 2021 году компания ее запатентовала. Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.