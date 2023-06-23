Циклон принесет в Приморский край похолодание и дожди

Нестабильные погодные условия ожидаются в Приморском крае в связи с наступлением циклона на следующей неделе. В регионе ожидаются дожди и грозы.

По данным Примгидромета, в выходные к Приморью подойдут фронтальные разделы, пишет ИА PrimaMedia. В континентальных районах воздух будет прогреваться до +24…+31 градуса, а побережье — до +23 градусов. В субботу осадки не ожидаются, в воскресенье местами пройдет дождь, в связи с чем понизится класс пожарной опасности.

В понедельник, 26 июня, в регионе ожидаются небольшие дожди. Местами воздух прогреется до +34 градусов. Во вторник интенсивность осадков увеличится. В среду дожди продолжатся, температура упадет на 2–5 градусов. Об этом сообщает Vostokmedia.

Днем ранее штормовое предупреждение объявили в Рязанской области. 23 июня в регионе ожидаются дожди и грозы с градом, ветер усилится до 17 м/с.