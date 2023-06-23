Жители Амурской области получат компенсации за изъятых домашних птиц

Жители Амурской области, у которых изъяли домашних птиц в связи с распространением птичьего гриппа, получат компенсации за поголовье. Об этом сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на правительство региона.

По данным управления ветеринарии, жители Тамбовского района понесли ущерб в размере 267 тыс. рублей. Поголовье изъяли в 24 личных подсобных хозяйствах, всего изъято 506 гусей, кур и уток. Выплаты компенсаций начнутся в ближайшее время. Компенсация за каждую птицу составляет около 510 рублей.

Грипп был подтвержден у птицы из села Привольного 3 мая. Причиной вспышки заболеваемости стало несоблюдение правил содержания птиц владельцем хозяйства, отмечает Амурская служба новостей. Гражданину, у которого обнаружена первая больная птица, выплату компенсации сократят вдвое.

Специалисты отмечают, что через территорию Приамурья массово пролетаю дикие гуси, которые являются основными переносчиками птичьего гриппа. Во время миграции птиц следует особенно внимательно следить за поголовьем.