Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что у России были данные о планах Украины начать «карательную операцию» в Донбассе. Об этом он заявил в пятницу, 23 июня, на пресс-конференции в Москве.

Нарышкин указал на то, что предпосылки современного конфликта можно отсчитывать от государственного переворота на Украине и от начала военных действий Киева против жителей Донбасса в 2014 году. Он также напомнил, что Киев не выполнял заключенные Минские соглашения.

Кроме того, события конца 2021 года показали, что бывшие западные партнеры не соглашаются на предложения Москвы о создании режима безопасности на европейском континенте, добавил директор СВР.

По его словам, Россией было получено достаточно данных о том, что Киев сконцентрировал серьезные силы вокруг Донбасса, чтобы окончательно его «задушить».

«После того как специальная военная операция началась и в результате действий наших военных были обнаружены документы, говорящие о том, что, действительно, Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля – начале марта (2022 года.— Ред.) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», — сказал он.

Ранее, 19 июня, Нарышкин заявил, что Вашингтон и Лондон согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы.

17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, киевский режим использует всё меньше собственного оружия. Он пояснил, что страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона «всё больше прямо и косвенно влезают в этот конфликт», становясь его стороной.

Еще в апреле постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов пояснил, что целью спецоперации является противостояние угрозам безопасности, которые создает НАТО непосредственно у границ России, а также защита соотечественников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.