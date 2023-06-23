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Жителя Хабаровского края задержали за хранение частей авиапулемета

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Фото: МВД Медиа
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Сотрудники МВД России по Николаевскому району задержали 47-летнего жителя Николаевска-на-Амуре за незаконное хранение фрагментов авиационного скорострельного пулемета системы Шпитального-Комарицкого образца 1932 года. Об этом сообщили в пятницу, 23 июня, «МВД Медиа» в Telegram.

Полицейские обнаружили части оружия в беседке, расположенной на придомовой территории по месту жительства мужчины. Со слов подозреваемого, фрагменты пулемета он нашел в лесу у села Сергеевка и забрал себе с целью собрать и хранить в качестве трофея.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса РФ, и назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование по этому делу продолжается.

Во Владимирской области задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия

Ранее, 2 июня, жителя городского округа Лосино-Петровский, подозреваемого в покушении на сбыт оружия и боеприпасов, задержало МВД России совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ). В хозпостройке на участке задержанного нашли схрон с десятками пистолетов, автоматов, патронов разного калибра и глушителей.

В середине мая ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Росгвардией задержала в городе Александров Владимирской области пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении оружия. У фигурантов, в числе прочего, обнаружили два карабина «Сайга-9», винтовку Мосина, обрез охотничьего ружья Иж-58, а также около 6 тыс. патронов разного калибра.

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