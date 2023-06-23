Мошенник под видом замминистра убедил профессора перевести 3 млн рублей
Мошенник под видом заместителя министра образования убедил профессора кафедры русского языка РГПУ имени Герцена в Санкт-Петербурге перевести 2,99 млн рублей на указанный счет.
По данным «Известий», злоумышленник позвонил 73-летней женщине в Telegram.
Профессор написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее, 13 июня, пенсионерка из Красноярска взяла кредит, продала квартиру и отдала все деньги мошенникам. Как сообщили в региональном управлении МВД, по предварительным данным, женщина суммарно перевела преступникам 14,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.