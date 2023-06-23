Что такое плановая диспансеризация и кто может ее пройти в 2023 году

Всем гражданам РФ старше 18 лет рекомендуется раз в три года проходить бесплатную плановую диспансеризацию. Люди старше 40 лет могут посещать обследования раз в год. Диспансеризация включает целый комплекс медицинских мероприятий, она необходима для того, чтобы выявить возможные проблемы со здоровьем и своевременно предпринять меры для их профилактики. «Известия» рассказывают, кто может пройти плановую диспансеризацию в 2023 году и как записаться на обследования.

Кому в 2023 году пора пройти диспансеризацию

Чтобы понять, нужно ли в этом году проходить диспансеризацию или еще повременить, можно использовать простой прием. Для этого надо поделить свой возраст на три, и если получилось целое число, то диспансеризацию нужно проходить в этом году. За основу для расчета необходимо взять столько лет, сколько вам исполняется в 2023 году независимо от месяца рождения.

Таким образом, в этом году диспансеризация положена тем, кто родился в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, а также всем гражданам старше 40 лет.

Что входит в диспансеризацию в 2023 году

В 2023 году диспансеризация преследует две основные цели. Первая — это раннее выявление болезней системы кровообращения. В первую очередь, речь идет о таких заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, болезни легких, злокачественные новообразования, сахарный диабет. Именно они чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

Вторая задача заключается в том, чтобы как можно раньше выявить эти заболевания и скорректировать основные факторы риска их развития: высокое давление, повышенный уровень холестерина в крови, курение и избыточную массу тела.

Какие обследования включает диспансеризация в 2023 году

В возрасте от 18 до 39 лет гражданам, проходящим плановую диспансеризацию, положены медицинский осмотр, скрининг онкологических заболеваний и краткое профилактическое консультирование.

Медосмотр — это упрощенный вариант диспансеризации. Он включает измерение роста и массы тела, определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, флюорографию, а также электрокардиографию и измерение внутриглазного давления — последние два проводятся при первом прохождении профилактического осмотра.

После этого с учетом итогов обследований врач-терапевт обязательно должен провести «онкоосмотр», чтобы убедиться в отсутствии признаков онкологических заболеваний. Женщинам также проводится скрининг, который включает осмотр акушером и взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование.

Для тех, кому за 40, к основным обследованиям добавляется маммография — для женщин, анализ на определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови — для мужчин. Пациентам обоих полов также назначается эзофагогастродуоденоскопия, которая позволяет оценить состояние пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, и исследование кала на скрытую кровь.

Углубленная диспансеризация для перенесших коронавирус в 2023 году

Особое внимание при диспансеризации уделяется гражданам, которые переболели коронавирусом. Как утверждают врачи, симптомов постковида очень много, они затрагивают практически все органы и способны влиять как на качество жизни человека, так и на его работоспособность.

Всё это требует значительного медицинского внимания и наблюдения. Поэтому для тех, кто перенес коронавирус, предусмотрена углубленная диспансеризация. Она проводится не ранее чем через два месяца после выздоровления и включает компьютерную томографию легких, рентген органов грудной клетки, измерение насыщения крови кислородом и ряд других исследований.

Как записаться на диспансеризацию в 2023 году

Диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр проводят бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо иметь при себе паспорт или полис ОМС.

Записаться на диспансеризацию можно через портал «Госуслуги», непосредственно в поликлинике или через электронную регистратуру.

Работающие граждане имеют право на один день получить освобождение от работы для прохождения обследований. При этом диспансеризация — процесс полностью добровольный. А это значит, что каждый человек имеет право отказаться от нее полностью или частично. Например, пройти только одно или несколько обследований, исключив остальные.

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