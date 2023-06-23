Хоккеист рязанского клуба умер в возрасте 21 года

Нападающий хоккейного клуба «Рязань-ВДВ», воспитанник подмосковного «Витязя» Георгий Савин умер на 22-м году жизни. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба «Витязя».

«Сложно поверить — 22 июня Георгия не стало. Он остался в нашей памяти и в истории «Русских Витязей» 2019-2022 годов», — говорится в сообщении клуба.

Савин провёл в «Русских Витязях» три сезона и был капитаном команды в сезоне-2021/22. Всего на счету нападающего 156 матчей и 64 (29+35) набранных очка в молодежной хоккейной лиге, сказано в сообщении.

В сезоне-2022/23 хоккеист сыграл в высшей хоккейной лиге в состав команды «Рязань-ВДВ» 5 игр.

О смерти Савина стало известно 22 июня. По данным источника «Известий», он выпал из окна 18-го этажа жилого дома, рассматривается несколько версий инцидента, в том числе несчастный случай.

Инцидент произошел в Олимпийском городке, в котором выдавали квартиры игрокам команды МХК «Рязань-ВДВ». Савин жил там вместе со своей девушкой.

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