Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совбезе РФ заявили о вмешательстве США в отношения России и Казахстана
Мир
В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины
Мир
Около 500 тыс. человек пострадали в результате наводнений в Индии
Общество
Госсоветник объяснил распад СССР результатом «ментальной войны» Запада
Мир
Ветеран ВМС США заявил о сокрытии Байденом факта взрыва батискафа
Мир
МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине
Общество
В учебники истории добавят карты с новыми регионами РФ
Общество
Вильфанд рассказал о температуре воды в Черном море
Мир
В США предсказали крах цивилизации из-за поставок F-16 Украине
Армия
Модернизация корвета «Стерегущий» начнется в 2024 году
Общество
Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае
Мир
В Великобритании заявили о разочаровании в Байдене
Мир
В конгрессе США заявили о вмешательстве властей в дело сына Байдена

Диетолог предупредила об опасности немытых ягод

Врач Пониматкина: немытые ягоды угрожают заражением гепатитом А и дизентерией
0
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Любые ягоды необходимо мыть перед употреблением вне зависимости от того, покупные они или выращенные на собственных грядках. Об этом 22 июня рассказала «Газете.Ru» диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина.

По словам специалиста, на поверхность ягод нередко попадают различные виды микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии и паразиты. Обычно это происходит из-за контакта с грязью, нечистой водой, животными и насекомыми.

«Когда человек съедает непромытые ягоды, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей. Например, гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом и другими», — предупредила она.

Для того чтобы оградить себя и близких от неприятных последствий, достаточно не пренебрегать мытьем плодов, а для более тщательной очистки можно использовать специальные средства. Кроме того, Пониматкина рекомендовала не приобретать ягоды у сомнительных поставщиков, поскольку можно получить некачественный и даже опасный для здоровья товар.

Не ешьте с грядки: чем россияне травятся на дачах
Врачи рассказали, какие продукты бывают самыми опасными

Ранее, 13 июня, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина дала советы по выбору клубники. Она объяснила, что свежие ягоды будут обладать характерным ароматом, при этом их хвостики не должны быть завядшими, а зернышки — вдавленными. Установить факт обработки препаратами можно, поместив перемолотую мякоть в воду: если образуется маслянистый след — значит продавец использовал дифенил.

По словам эксперта, легче всего нарваться на опасную клубнику при покупке у метро или где-то на дороге, тогда как на рынке и в супермаркетах продукты проходят через службу контроля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023