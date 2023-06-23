Диетолог предупредила об опасности немытых ягод

Любые ягоды необходимо мыть перед употреблением вне зависимости от того, покупные они или выращенные на собственных грядках. Об этом 22 июня рассказала «Газете.Ru» диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина.

По словам специалиста, на поверхность ягод нередко попадают различные виды микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии и паразиты. Обычно это происходит из-за контакта с грязью, нечистой водой, животными и насекомыми.

«Когда человек съедает непромытые ягоды, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей. Например, гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом и другими», — предупредила она.

Для того чтобы оградить себя и близких от неприятных последствий, достаточно не пренебрегать мытьем плодов, а для более тщательной очистки можно использовать специальные средства. Кроме того, Пониматкина рекомендовала не приобретать ягоды у сомнительных поставщиков, поскольку можно получить некачественный и даже опасный для здоровья товар.

Ранее, 13 июня, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина дала советы по выбору клубники. Она объяснила, что свежие ягоды будут обладать характерным ароматом, при этом их хвостики не должны быть завядшими, а зернышки — вдавленными. Установить факт обработки препаратами можно, поместив перемолотую мякоть в воду: если образуется маслянистый след — значит продавец использовал дифенил.

По словам эксперта, легче всего нарваться на опасную клубнику при покупке у метро или где-то на дороге, тогда как на рынке и в супермаркетах продукты проходят через службу контроля.