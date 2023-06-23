Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«На купянское направление противник перебрасывает оперативные резервы. С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колонн вооруженных формирований Украины. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество», — сказал он ТАСС со ссылкой на полученные от российской разведки данные.

Собеседник агентства подчеркнул хорошее состояние украинской военной техники, что свидетельствует о том, что она еще не использовалась в боевых действиях.

Ранее в этот же день начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что бомбардировщик ВС РФ Су-34 нанес ракетный удар по месту расположения ВСУ на купянском направлении в районе населенного пункта Колодезное.

Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

22 июня корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что танкисты Западной группировки войск (ЗВО) перешли в атаку на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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