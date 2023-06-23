Один работник рыбзавода погиб при опрокидывании лодки на Камчатке
Десять работников рыбоперерабатывающего завода на Камчатке перевернулись на лодке в устье реки Опалы, один человек погиб. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.
«По предварительным данным, при проведении работ в устье реки Опалы перевернулась лодка с находящимися в ней 10 работниками предприятия. Одному из них спастись не удалось», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По информации следователей, погиб 44-летний мужчина. Переворачивание лодки произошло вследствие большой волны около устья реки Опалы. Экипаж в то время устанавливал трос ставной сети, уточняется в публикации на сайте СУ СК по Камчатскому краю.
Прокуратура Усть-Большерецкого района организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда на рыбоперерабатывающем заводе.
«В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия, дана оценка соблюдению техники безопасности при производстве работ», — добавили в пресс-службе.
Накануне по меньшей мере три человека погибли, еще 12 пропали без вести при опрокидывании лодок в Тунисе. Инцидент произошел у берегов города Сфакс. По словам местного чиновника Фаузи Масмуди, на затонувших судах находились мигранты.