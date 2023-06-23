Госсоветник объяснил распад СССР результатом «ментальной войны» Запада

СССР прекратил свое существование в результате проводимой странами Запада «ментальной войны». Об этом заявил советник министра обороны РФ, действительный государственный советник 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества».

Он утверждает, что в 1970-е годы США сфокусировались на ментальном разложении советских элит и попутной демонизацией СССР. Советник считает, что называя Советский Союз «империей зла», Соединенные Штаты Америки пытались деморализовать его граждан.



«Увы, в результате той ментальной войны «за умы, ценности и цели» эрозия элит оказалась столь значительной, что великий Советский Союз прекратил свое существование практически без единого выстрела. Эта историческая драма (как бы ни относиться к СССР, его распад — трагедия) показала эффективность технологии ментальной войны, блицкриг которой заключается в параличе воли противника через воздействие на его правящую элиту и медиакультурную среду, чтобы затем их же руками ослаблять и разваливать государственные институты, перезагружая идеологию», — рассказал Ильницкий.



Автор сообщил, что разложить советскую номенклатуру оказалось легко, поскольку на этом сказалась внутренняя деградация и деидеологизация советской элиты.

Кроме того, госсоветник обозначил три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. Он объяснил, что на тактическом проводят информационные кампании — бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном уровне находится поле сражения за восприятие мира, доверие и понимание, эмоции и настроения. На стратегическом — борьба за мировоззрение и смыслы, идентификацию себя в социуме.

Еще 16 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что на распад СССР оказали влияние украинцы. Он отметил, что в марте 1989 года в первой стачке СССР участвовали 176 шахтеров, из которых 94 были украинцами. По его словам, это событие послужило толчком к распаду страны.