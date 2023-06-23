МИД Канады предрек переговоры по конфликту на Украине

Украинский конфликт со временем будет разрешен путем переговоров, однако на данный момент Киеву необходимо проводить контрнаступление для усиления своих позиций в ходе диалога. Об этом в четверг, 22 июня, заявила глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью телеканалу CTV News.

В конечном итоге всё разрешится дипломатическим путем, а пока «поддержка страны (Украины. — Ред.) со стороны Канады будет продолжаться в долгосрочной перспективе, чтобы помочь предотвратить конфликт в будущем», сказала она.

«Мы должны быть уверены, что у Украины сильные позиции за столом переговоров, <...> поэтому мы поддерживаем контрнаступление (ВСУ. — Ред.)», — подчеркнула Жоли.

Глава МИД Канады также отметила необходимость предоставления Киеву «долгосрочных гарантий безопасности». Конкретные примеры гарантий приведены не были.

Ранее в этот же день немецкая газета Bild сообщила, что российские ВКС не оставляют шанса ВСУ реализовать успешное контрнаступление. Очевидные проблемы украинского наступления — нехватка ПВО, отсутствие собственной авиации и некоторых видов вооружения, отмечает немецкая газета.

Телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада. По словам одного из них, контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном из направлений».

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад продолжает оказывать давление на Киев, чтобы он воевал до последнего солдата.

Кроме того, 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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