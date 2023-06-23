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Три человека погибли в результате падения машины в реку в Бурятии

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Фото: Пресс-служба агентства ГО и ЧС по республике Бурятия
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Автомобиль УАЗ опрокинулся в реку в Бурятии, в результате чего три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пятницу, 23 июня, в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

«Вечером 22 июня в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Селенгинском районе произошло ДТП. Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Всего в автомобиле было четыре человека, добавили в пресс-службе.

Работники лесной охраны эвакуировали одного из пострадавших, однако из-за деформации автомобиля остальных спасти не удалось.

«Автомобиль находится в воде на глубине 1,8 м. Ночное время суток, а также сильное течение осложняли работу по извлечению погибших», — пояснили агентству.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.

Накануне в пресс-службе УМВД по Астраханской области сообщили, что после столкновения с легковым Hyundai опрокинулся автомобиль скорой помощи. Скорая проехала перекресток на красный свет с включенной сиреной и проблесковыми маячками и столкнулась с легковым автомобилем. О пострадавших не сообщалось.

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