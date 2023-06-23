Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае

Лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края распространился на площадь 9,7 тыс. га. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте Минприроды региона.

«Ориентировочно площадь пожара составляет 9760 га. Для тушения лесного пожара привлечены 30 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по тушению пожара продолжаются в Лебяжинском лесничестве. Всего за сутки к тушению лесных пожаров было задействовано 216 человек, 87 пожарных автомобилей, 17 тракторов и воздушные суда.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту крупного лесного пожара в Алтайском крае.

В Егорьевском районе региона в начале июня был объявлен режим ЧС, тогда пламя распространилось на площади 4 тыс. га. 7 июня огонь был локализован.