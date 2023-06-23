Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар в мусоросортировочном комплексе на юге Москвы потушен
Мир
Американский профессор счел Украину обреченной быть другом России
Мир
Премьер-министр Индии выступил за формирование нового миропорядка
Мир
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Общество
Школьный выпускной в Москве пройдет с небольшими дождями в теплую погоду
Мир
США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН
Мир
Нетаньяху заявил о появлении поставляемого ВСУ оружия у границ Израиля
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Сюжет:

Площадь лесного пожара достигла почти 9,8 тыс. га в Алтайском крае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесной пожар в Егорьевском районе Алтайского края распространился на площадь 9,7 тыс. га. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте Минприроды региона.

«Ориентировочно площадь пожара составляет 9760 га. Для тушения лесного пожара привлечены 30 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по тушению пожара продолжаются в Лебяжинском лесничестве. Всего за сутки к тушению лесных пожаров было задействовано 216 человек, 87 пожарных автомобилей, 17 тракторов и воздушные суда.

Горим, ясно: площадь лесных пожаров в 2023 году увеличилась на 16%
Наказанием за пал сухой травы должны быть не штрафы, а исправительные работы, считают эксперты

Ранее, 22 июня, сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту крупного лесного пожара в Алтайском крае.

В Егорьевском районе региона в начале июня был объявлен режим ЧС, тогда пламя распространилось на площади 4 тыс. га. 7 июня огонь был локализован.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023