Пожар в мусоросортировочном комплексе на юге Москвы потушен

Спасатели ликвидировали пожар на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«В 03:10 пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

О пожаре на мусоросортировочном комплексе в столице на Дорожной улице стало известно накануне.

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых огонь тушат с нескольких вертолетов.