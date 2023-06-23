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«Солнцепеки» группировки «Центр» уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук 23 июня сообщил, что экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» с помощью термобарических боеприпасов уничтожили на краснолиманском направлении шесть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На краснолиманском направлении экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» группировки войск «Центр», применив термобарические снаряды, уничтожили шесть опорных пунктов противника. Кроме этого, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин. Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» сбит беспилотный летательный аппарат украинских войск», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Савчук, на ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества российские разведчики вскрыли перемещение взводов ВСУ на боевых бронированных машинах. Штурмовая и армейская авиация, а также российская артиллерия нанесли по ним ракетный удар. В результате украинские боевики понесли значительные потери личного состава и техники.

Помимо этого, экипажи самолетов Су-34 группировки нанесли бомбовый удар по трем опорным пунктам ВСУ и месту временной дислокации боевиков в районах населенных пунктов Петровское и Терны, добавил Савчук.

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Ранее, 20 июня, Александр Савчук сообщил, что расчеты ТОС «Солнцепек» уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении. Благодаря авиационному удару вертолетов Ка-52 и Ми-35 и артиллерии ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники.

16 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал, что расчет ТОС-1 «Солнцепек» отразил наступление ВСУ в районе Новодонецкого (Волновахский район ДНР) и удержал позиции российских войск. Он сообщил, что наводчик-оператор огнеметной системы сержант Виктор Петрунин в районе населенного пункта Новодонецкое под непрерывным огнем противника в составе экипажа наносил огневое поражение по наступающим ВСУ.

8 июня корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские «Солнцепеки» отражают атаки ВСУ на запорожском направлении. Он также показал, как при помощи ракеты «Фагот» уничтожается вражеская БМП.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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