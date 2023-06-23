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Российские артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в ДНР

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Российские бойцы нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе Щербиновки, пункт временной дислокации подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке», — сказал он.

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Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

В свою очередь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня. Также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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