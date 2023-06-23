Группировка «Юг» уничтожила САУ Krab и гаубицу «Мста» ВСУ в ДНР

Российские военные в ходе контрбатарейной борьбы в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab, радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ, гаубицу «Мста» и два миномета на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районе Ивановки», — сказал он «РИА Новости».

Помимо этого российские военные в районе Миньковки уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ американского производства, в районе населенного пункта Острое — 152-миллиметровую буксируемую гаубицу 2А65 «Мста», а также два миномета в районе Марьинки и Красногоровки на позициях украинской армии, добавил Астафьев.

Накануне Астафьев сообщил, что российские военные группировки «Юг» отразили атаки штурмовых групп ВСУ в районе нескольких населенных пунктов Донбасса: Майорское, Водяное, Розовка, Новобахмутовка. Офицер добавил, что украинские боевики понесли серьезные потери в живой силе и военной технике.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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