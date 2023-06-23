Военнослужащие ВС РФ сорвали ротацию украинской территориальной обороны на лисичанском направлении. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.

«На лисичанском направлении подразделениями Южной группировки войск была сорвана ротация личного состава на передовых позициях 241-й бригады территориальной обороны ВСУ», — рассказал он.



Кроме того, офицер сообщил, что на том же направлении авиация группировки нанесла поражение по местам скопления живой силы и боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня. Также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.



Тогда же председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

21 июня военный эксперт полковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что киевские боевики уже три дня продолжают атаки на краснолиманском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР), невзирая на потери, пытаясь продвинуться к Кременной и Лисичанску.



Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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