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Американский сенатор Грэм предложил считать ядерный удар по Украине атакой на НАТО

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В верхнюю палату конгресса США внесли резолюцию о том, что потенциальное использование Россией ядерного оружия на Украине следует воспринимать как агрессию в отношении НАТО, заявил 22 июня один из авторов инициативы, сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», — сказал он.

Он также добавил, что принятие законопроекта станет предупреждающим сигналом для Москвы. Однако даже в этом случае документ не будет обязательным к исполнению и останется лишь рекомендацией.

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В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал абсурдом спекуляции о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине. Он подчеркнул, что резолюция американских конгрессменов является очередным проявлением «слепой ненависти», усиливающим напряженность.

Дипломат напомнил, что РФ была и остается ответственной ядерной державой, а размещение Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии было сделано на законных основаниях.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие. Он также указал, США — единственное государство в мире, которое использовало ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон не видит признаков готовности Москвы применить ядерное оружие. По его словам, у Штатов «нет причин повышать готовность своих ядерных сил».

До этого, 13 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что США пытаются замаскировать свое безответственное поведение в области ядерных вооружений, выдвигая обвинения в адрес РФ и Белоруссии.

В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения.

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