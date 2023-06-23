Украина «обречена» быть другом России даже при нынешнем украинском конфликте, безопасности в такой ситуации можно добиться только путем компромисса. Соответствующее заявление сделал американский профессор Николай Петро в четверг, 22 июня.

«Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями», — цитирует его «РИА Новости».

Взаимная безопасность двух стран может стать возможной только в результате компромисса и при желании достичь его, тогда Россия и Украина смогут приспособиться друг к другу. Нахождение предметов компромисса — работа выборных чиновников, заключил Петро.

Ранее в этот же день заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател назвал увеличение видов поставляемых Киеву вооружений стратегией США.

Кроме того, 22 июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуация в мире на данный момент по взрывоопасности превосходит Карибский кризис, так как страны Запада нацелены на эскалацию украинского конфликта путем поставок Киеву оружия.

Накануне руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США, НАТО и Евросоюз выступают против заморозки конфликта на Украине. По его словам, западные страны несут ответственность «за эскалацию вооруженного противостояния».

В тот же день комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил резолюцию, которая призывает американскую администрацию незамедлительно передать Украине армейские оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.

20 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине, и Россия к этому готова. Глава российского МИДа также подчеркнул, что Москва готова к продолжению конфликта и уже давно осознала истинные цели стран Запада.

Накануне, 19 июня, российская сторона запросила на 29 июня заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу поставок западного оружия на Украину и их последствий для дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что тесное сотрудничество Киева с НАТО отдаляет урегулирование украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин 16 июня заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине. Президент подчеркнул, что Киеву поступает военная техника, и напомнил, что в настоящее время рассматривается вариант поставки самолетов.

До этого, 3 июня, представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель, в случае если страны Запада перестанут оказывать военную поддержку Киеву.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен 1 июня заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

23 мая Боррель сообщал, что страны ЕС поставили Киеву в текущем году ракет и снарядов на общую сумму €800 млн. Он отметил, что Киев получил 220 тыс. артиллерийских снарядов и 1,3 тыс. ракет. Поставки будут продолжаться, добавил Боррель, подчеркнув, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на €3,5 млрд.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.