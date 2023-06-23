NYP: президент США Джо Байден по ошибке приложил руку к сердцу во время гимна Индии

Американский лидер Джо Байден перепутал гимн США с индийским на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме.

«Когда прозвучали первые ноты индийского гимна «Джанаганамана», Байден поднял правую руку к левой груди и удерживал ее там около 15 секунд», — написали американские журналисты.

Затем, по-видимому, он осознал играет не «Знамя, усыпанное звездами» и медленно опустил руку.

Читатели американского таблоида The New York Post посчитали поведение Байдена странным и оскорбительным.

«Если Байден собирается салютовать национальному гимну Индии, клянусь богом, Моди может взять его с собой домой», — высказался один из пользователей.

Второй читатель подчеркнул, что глава Соединенных Штатов уже в который раз делает из своего народа посмешище, постоянно позорясь на международном уровне. Кроме того, пользователь обозвал его «дряхлой картофельной головой».

Следующий комментарий называл Байдена идиотом, так как он поклялся в верности индийскому государству. Читатели таблоида высказали мнение, что глава США не смог сориентироваться в ситуации из-за отсутствия телесуфлера или помощника.

Ранее, 16 июня, американский президент Джо Байден поверг в замешательство аудиторию Национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».



11 июня телеведущая канала Sky News Australia Рита Панахи высмеяла странное поведение американского лидера Джо Байдена во время визита на военную базу в штате Северная Каролина. По ее словам, президент на мероприятии десять секунд смотрел в никуда, выглядел сбитым с толку и дезориентированным.



До этого, 5 июня, экс-президент США Дональд Трамп призвал прекратить подшучивать над когнитивными проблемами Джо Байдена. По его словам, издеваться над человеком из-за снижения умственных способностей ввиду возраста — не очень хорошая идея.



1 июня Байден упал на сцене во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил (ВВС) США. Глава государства вручал диплом одному из выпускников, и, как только тот пожал ему руку и отошел, Байден немного пошатнулся и упал на колени. Подняться американскому лидеру помогла его охрана.

После церемонии вручения дипломов в тот же день с Байденом произошла еще одна неприятность. Прибыв к Белому дому на вертолете, он ударился головой о дверь при выходе из салона.

Тогда же кандидат от Республиканской партии на пост президента США и бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли усомнилась в силах Байдена закончить второй президентский срок.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.