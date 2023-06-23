Экипажи Су-25 нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России в пятницу, 23 июня, опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения специальной военной операции.



«Выполняем боевые полеты на легендарном боевом самолете Су-25. Работаем парами с кабрирования, с предельно малых высот по живой силе противника, опорным пунктам, бронированной технике. Далее в верхней точке разворачиваемся на 180, выпускаем тепловые ловушки и следуем на аэродром посадки», — рассказал летчик Су-25.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России нанесли удар по складу вооружения и военной техники иностранного производства на Украине.

До этого, 20 июня, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по технике и военным объектам подразделений ВСУ. Российские штурмовики уничтожили замаскированные укрепления, полевые позиции и вооружение украинских боевиков.

Накануне на краснолиманском направлении экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые задачи по уничтожению огневых средств Вооруженных сил Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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