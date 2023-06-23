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США поддержали постоянное членство Индии в реформированном СБ ООН

США поддержали предоставление Индии статуса постоянного члена в реформированном СБ ООН
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
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Президент США Джо Байден поддерживает присоединение Индии к реформированному Совету Безопасности (СБ) ООН на постоянной основе. Свою позицию глава Белого дома высказал во время переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди 22 июня.

По завершении встречи участники представили совместное заявление.

«США и Индия <...> сохраняют приверженность всеобъемлющей программе реформирования ООН в том числе путем расширения категорий постоянных и непостоянных членов СБ ООН», — говорится в документе.

Там же подчеркивается, что американская сторона выступает за инклюзивность глобального управления в рамках Совбеза и считает предоставлением Дели постоянного членства правильным шагом.

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Ранее, 12 июня, стало известно, что США предлагают добавить к Совету Безопасности ООН еще шесть государств без предоставления им права вето. Отмечается, что инициатива направлена на эффективное решение вооруженных конфликтов наподобие украинского кризиса.

В конце декабря 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается.

До этого, в октябре, постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью «Известиям», что Индия и Бразилия рассматриваются Россией как серьезные претенденты на роль постоянных членов Совбеза ООН.

Месяцем ранее Индия выступила за включение ее в число постоянных членов Совета безопасности ООН.

Еще в 2010 году соответствующее предложение высказывал и президент России Владимир Путин.

Совет Безопасности является одним из главных органов ООН. В него входят пять постоянных членов — Россия, Китай, США, Великобритания, Франция — и еще 10, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены Совбеза имеют право вето.

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