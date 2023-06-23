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Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» выполнил огневые задачи на запорожском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) выполняют боевые задачи спецоперации на запорожском направлении с помощью 152-миллиметровых гаубиц «Гиацинт-Б». Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что расчеты самоходных установок оказывают поддержку другим подразделениям ВС РФ, нанося огромный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ). Бойцы регулярно срывают попытки националистов перейти в наступление, обстреливают живую силу и технику противника.

Передвижение украинских боевиков в круглосуточном режиме отслеживают операторы расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Полученные координаты целей незамедлительно передаются наводчикам орудий.

Благодаря использованию «Гиацинтов» артиллерия может практически с первого раза беглым огнем уничтожать как одиночные, так и групповые цели, эффективно вести контрбатарейную борьбу и наносить удары по тыловым районам неприятеля. Всё это не позволяет ВСУ закрепиться на передних рубежах.

«Противник начал жестче наступать — будем отбиваться, будем давить по-любому», — заявил военнослужащий с позывным Шаман.

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Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что бойцы ЮВО на запорожском направлении уничтожили гаубицу ВСУ вместе с расчетом и припасами. Артиллеристы применили 152-миллиметровую дивизионную самоходную установку «Мста-С».

Также 22 июня Рогов отметил, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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