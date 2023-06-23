Танкисты ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

Штурмовые отряды десантников продолжают уничтожать противника в районе Кременной. Минобороны России в пятницу, 23 июня, опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-72Б3 одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

Расчетами БПЛА ВДВ в лесном массиве была обнаружена сеть опорных пунктов противника.

Подразделения боевиков засели на позициях, пытаясь остановить продвижение наших штурмовых подразделений.

Их координаты незамедлительно были переданы на командный пункт, после чего было принято решение уничтожить его огнем из штатного вооружения танка Т-72Б3 танкового батальона ВДВ.

Оперативно выдвинувшись в указанный район, экипаж танка запросил координаты укрепления украинских военных и точным огнем из 125-миллиметровой пушки с закрытой огневой позиции, уничтожил их, не дав личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуть укрытие и последующими выстрелами уничтожил убегающею пехоту.



«Работаем, по первой команде выезжаем в пятиминутной готовности, нам дают цель, мы пять минут наводимся. Даю команду, выстреливаем, полк идет в наступление. Работаем уже пару суток без устали», — рассказал командир танка Т-72Б3 с позывным Молодой.

Во избежание ответного огня со стороны противника, экипаж танка оперативно сменил огневую позицию и продолжил уничтожать врага.

Смелые и решительные действия танкистов-десантников и их точный огонь по позициям противника позволил штурмовым отрядам ВДВ без потерь зайти на позиции боевиков и осуществить их зачистку, взяв, при этом, большое количество пленных.

Днем ранее артиллеристы ВДВ уничтожили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении. Точным огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся в опорном пункте.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал о том, что танкисты Западной группировки войск (ЗВО) перешли в атаку на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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