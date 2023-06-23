Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске

Система противовоздушной обороны (ПВО) второй раз за ночь сработала в Курске. Об этом 23 июня заявил губернатор области Роман Старовойт.

«Система ПВО еще раз сработала в небе Курска», — написал он в своем Telegram-канале.

Двумя часами ранее глава региона сообщил, что над Курском сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Старовойт призвал жителей не трогать обломки дрона в случае обнаружения, а сообщить о находке сотрудникам экстренных служб.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что два беспилотных летательных аппарата упали в Подмосковье. Это произошло в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии (В/Ч 23623) в поселке Калининец. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что спецслужбы проводят проверку на месте инцидента. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.