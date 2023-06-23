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Сюжет:

В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России

Bild: российские ВКС не оставляют шанса ВСУ реализовать успешное контрнаступление
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Фото: РИА Новости
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Российская авиация не оставляет Вооруженным силам Украины (ВСУ) никаких шансов для реализации успешного контрнаступления, у украинских войск наблюдается нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 22 июня, сообщила немецкая газета Bild.

«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния в 8 км, то нам нечем будет бороться с ними», — цитирует издание украинского солдата.

Очевидные проблемы украинского наступления — нехватка ПВО, отсутствие собственной авиации и некоторых видов вооружения, отмечает немецкая газета.

По данным Bild, только 10–15% украинских военных имеет в своем распоряжении западную военную технику. Немецкие журналисты предполагают, что в случае провала контрнаступления США могут усилить давление на киевские власти для начала мирных переговоров с Россией.

«Ужасный сценарий, к которому готовятся за закрытыми дверями в Киеве, выглядит следующим образом: если наступление не увенчается успехом, несмотря на наличие западного оружия, давление со стороны США на Украину с целью проведения мирных переговоров с Россией может усилиться», — говорится в материале.

Украинские военные рассказали изданию, что позиции ВСУ атаковались российскими войсками, в основном артиллерией и точечными авиаударами, «далеко за линией фронта», что сильно затрудняет продвижение вперед.

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Ранее в этот же день телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного военного представителя США сообщил, что контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада. По словам одного из них, контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном из направлений».

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад продолжает оказывать давление на Киев, чтобы он воевал до последнего солдата.

Кроме того, 22 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в течение 16 дней пытались вести наступление, однако к настоящему моменту снизили его темпы. По его словам, украинские войска понесли существенные потери.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления не оправдал первоначальных ожиданий. Он объяснил «медленное продвижение» ВСУ тем, что часть маршрутов заминирована.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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