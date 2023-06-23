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В Гаване зажгли свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Куба присоединилась к мемориальной акции «Свеча памяти», которая посвящена 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны (ВОВ). В храме, расположенном в исторической части Гаваны, зажгли свечи в память о военных жертвах в четверг вечером, 22 июня.

В храме Казанской иконы Божией Матери в Гаване прошло богослужение в память о погибших в годы войны. Настоятель храма отец Савва (Гаглоев) совершил заупокойную литию по погибшим и невинно убиенным. Память погибших почтили минутой молчания.

«Прошлое нельзя изменить, оно уже часть нас. Но мы видим попытки изменить память о прошлом сегодня. Мы должны хранить память о погибших», — сказал отец Савва.

На богослужении присутствовали российские граждане, которые постоянно проживают на территории Кубы, а также посол России на Кубе Виктор Коронелли, посол Белоруссии на Кубе Валерий Барановский и представитель Россотрудничества Инна Четий.

По окончании всех мероприятий для всех присутствующих был показан фильм «Брестская крепость» с испанскими субтитрами, который предоставило посольство Белоруссии.

День памяти и скорби в 2023 году — история памятной даты

Ранее в этот день луганская акция «Свеча памяти» прошла у мемориального комплекса «Партизанская стоянка» в районе поселка Ивановка. Здесь в годы ВОВ шли ожесточенные бои партизан и конной дивизии генерала Шаймуратова с фашистскими захватчиками.

Минобороны РФ сообщило, что у стен Главного храма Вооруженных сил РФ в рамках акции «Свеча памяти» от частицы Вечного огня зажгли 1418 свечей. В ведомстве отметили, что в 04:00 участники акции установили свечи рядом с землей с мест захоронения советских бойцов. Количество свеч соотносится с днями Великой Отечественной войны.

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге также состоялась патриотическая акция «Свеча памяти». Участники мероприятия выложили огненную композицию в виде мемориала «Разорванное кольцо». Две полуарки символизируют кольцо блокады, а пространство между ними — Дорогу жизни.

Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти» состоялась на Поклонной горе. В мероприятии, посвященном 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие около 4 тыс. жителей и гостей Москвы.

Акция в память о жертвах Великой Отечественной войны прошла на Саур-Могиле в Горловском районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в эту ночь свечи от Вечного огня зажгли на Мамаевом кургане. Для картины, посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны, потребовалось 15 тыс. частиц пламени, доставленного в Волгоград из других городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тулы, Смоленска, Мурманска, Керчи и Севастополя.

Накануне вечером пламя Вечного огня от памятника-ансамбля в Волгограде доставили в Главный храм Вооруженных сил России для проведения акции «Свеча памяти».

Мемориальная акция «Свеча памяти» стартовала 22 июня в 4:00. Именно в это время в 1941 году началось вторжение немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза. От частицы Вечного огня зажгут 1418 свечей — по количеству дней Великой Отечественной войны.

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