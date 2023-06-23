В США сообщили о гибели экипажа пропавшего рядом с «Титаником» батискафа OceanGate

Береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу «Титан».

Экипаж батискафа признан погибшим. Семьи участников экспедиции были проинформированы о случившемся.

Как сообщили в береговой охране, останки членов экипажа не удалось обнаружить, и уверенности в том, что это произойдет позже, нет.

Ранее в этот день компания OceanGate Expeditions заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими. 19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Накануне подводная лодка перестала выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения.

На борту находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что спасатели услышали «акустическую обратную связь». Однако расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).