Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО не даст Украине гарантий безопасности
Мир
Кэмерон сравнил гибель людей на батискафе «Титан» с трагедией «Титаника»
Экономика
Крупнейшие банки повысили ставки по вкладам в юанях
Интернет и технологии
Число сайтов финансовой пирамиды Tesla X выросло в 19 раз с начала года
Общество
Минтруд спрогнозировал спрос на 1 млн кадров для промпроизводства
Общество
Самозанятые смогут регистрировать свои товарные знаки
Мир
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Мир
Трое граждан Великобритании погибли в результате ЧП с батискафом
Наука и техника
Российские космонавты завершили выход в открытый космос
Мир
Боррель заявил об отказе Курти и Вучича совместно обсуждать ситуацию в Косово
Мир
В израильской Герцлии от мощного взрыва образовалась большая воронка
Мир
В Пентагоне усомнились в практичности поставок ВСУ комплексов ATACMS
Мир
Премьер Индии заявил об угрозе конфронтации в Тихоокеанском регионе

В США сообщили о гибели экипажа пропавшего рядом с «Титаником» батискафа OceanGate

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Береговая охрана США подтвердила, что найденные в Атлантическом океане обломки принадлежат пропавшему батискафу «Титан».

Экипаж батискафа признан погибшим. Семьи участников экспедиции были проинформированы о случившемся.

Как сообщили в береговой охране, останки членов экипажа не удалось обнаружить, и уверенности в том, что это произойдет позже, нет.

Сирена с «Титана»: продолжаются поиски батискафа с туристами
В толще воды раздаются странные стуки

Ранее в этот день компания OceanGate Expeditions заявила, что считает пассажиров «Титана» погибшими. 19 июня OceanGate Expeditions сообщила об исчезновении батискафа «Титан» с экипажем. Накануне подводная лодка перестала выходить на связь с исследовательским судном «Полярный принц» примерно через 1 час 45 минут после погружения.

На борту находились пять человек. В их числе — британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, а также французский пилот подводного плавания Поль-Анри Нарголе.

21 июня появилась информация о том, что корпус пропавшего батискафа имел технические проблемы, в частности демонстрировал признаки циклической усталости.

Тогда же стало известно, что спасатели услышали «акустическую обратную связь». Однако расследование шумов с использованием специального подводного оборудования «дало отрицательные результаты».

22 июня сообщалось, что запасы кислорода на «Титане», предположительно, уже закончились. По данным береговой охраны США, воздуха должно было хватить до 7:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023