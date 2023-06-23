На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Несколько взрывов произошло в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в ночь на пятницу, 23 июня, сообщает украинский телеканал ТСН.

Вскоре после этого в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Представители российского Министерства обороны не комментировали случившееся.

Накануне появилась информация о взрывах в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

До этого, в четверг, взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове. Воздушная тревога объявлялась в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, системы оповещения сработали в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Служащие ВС РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).