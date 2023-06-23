Фура с фейерверками загорелась на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье

Прицеп грузовика, наполненный фейерверками, загорелся на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, фейерверки разлетаются в разные стороны. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня примерно в 23:55 на 42-м км автодороги М-2 «Крым» произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящий момент движение в сторону области затруднено», — сказал собеседник агентства.

Позднее в 00:34 было объявлено о ликвидации открытого горения.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным собеседника, во время движения по трассе у грузовика отсоединился и загорелся прицеп.

Накануне ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что в Кавказском районе в результате столкновения трех автомобилей пострадала девушка. Водитель легкового авто Hyundai выехал на встречку и врезался в грузовик МАЗ. От удара легковушку отбросило на Nissan. В результате ДТП пострадала 23-летняя пассажирка Hyundai.