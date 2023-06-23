На купянском направлении в Харьковской области заградотряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают отступающих сослуживцев. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил «РИА Новости» боец ВС РФ с позывным Ленинград.

Он стал свидетелем того, как боевики из украинского формирования «Буцефал» ликвидировали около шести человек с помощью 30-миллиметровой пушки. Собеседник агентства объяснил, что ВСУ пытались закрепиться на новых рубежах, отодвинув российскую пехоту, однако потерпели неудачу.

«Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника <...> становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же», — поделился Ленинград.

Ранее в этот день пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Накануне пленный украинский боец Виктор Косенко сообщил, что Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины расстреливают украинских бойцов в спину при попытке сложить оружие. Кроме того, пленный украинец рассказал о наплевательском отношении командиров армии к своим подчиненным. В частности, боевик ВСУ с позывным Диджей, командовавший ротой Косенко, относился к солдатам как к пушечному мясу и всегда сбегал от опасности первым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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