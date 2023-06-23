Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины
Мир
В Госдепе исключили присоединение Украины к НАТО во время конфликта
Происшествия
Извержение вулкана Ключевская сопка началось на Камчатке
Мир
В Германии признали неспособность ВСУ справиться с авиацией России
Экономика
В 2024 году под запрет могут попасть цветные ПЭТ-бутылки
Общество
Губернатор Старовойт сообщил о снова сработавшей системе ПВО в Курске
Мир
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
Мир
Байден и Моди выступили за свободу судоходства в Юго-Восточной Азии
Общество
Синоптики пообещали москвичам дождь и облачную погоду 23 июня
Мир
В Молдавии опровергли заявления об исторической дружбе с Россией
Мир
ВМС США уловили звук разрушения корпуса «Титана» вскоре после погружения
Экономика
Покупателей иностранных компаний обяжут размещать на бирже 20% акций
Мир
Премьер Индии заявил об угрозе конфронтации в Тихоокеанском регионе
Сюжет:

Украинские заградотряды уличили в расстреле отступающих солдат ВСУ

0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На купянском направлении в Харьковской области заградотряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают отступающих сослуживцев. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил «РИА Новости» боец ВС РФ с позывным Ленинград.

Он стал свидетелем того, как боевики из украинского формирования «Буцефал» ликвидировали около шести человек с помощью 30-миллиметровой пушки. Собеседник агентства объяснил, что ВСУ пытались закрепиться на новых рубежах, отодвинув российскую пехоту, однако потерпели неудачу.

«Сейчас появилась такая тенденция, что за наступающим подразделением противника <...> становятся заградотряды, которые не дают отойти назад. Если противник без приказа начинает отход, то группа уничтожается своими же», — поделился Ленинград.

Хорошо горят: с начала контрнаступления ВФУ недосчитались 245 танков
Противник лишился трех–четырех бригад из девяти, собранных для прорыва нашей обороны, оценили эксперты

Ранее в этот день пленный боевик ВСУ рассказал, что на боевые позиции под Горловкой мобилизованных украинских солдат отправляли под угрозой расстрела. По его словам, до прибытия на фронт учебная часть в течение недели показывала новобранцам правильное использование автомата, аптечки и саперной лопаты.

Накануне пленный украинский боец Виктор Косенко сообщил, что Вооруженные силы и Национальная гвардия Украины расстреливают украинских бойцов в спину при попытке сложить оружие. Кроме того, пленный украинец рассказал о наплевательском отношении командиров армии к своим подчиненным. В частности, боевик ВСУ с позывным Диджей, командовавший ротой Косенко, относился к солдатам как к пушечному мясу и всегда сбегал от опасности первым.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023