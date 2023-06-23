Венгрия выдвинула инициативу расширения зерновой сделки для Украины

Венгрия выступила с инициативой расширения зерновой сделки для Украины, предложив увеличить число используемых для этого морских транспортных маршрутов. Об этом сообщил в четверг, 22 июня, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, заявление которого опубликовало венгерское ведомство.

По итогам переговоров в Варшаве с польским министром сельского хозяйства Робертом Телусом правительство Польши также решило поддержать инициативу Венгрии.

По этой причине Надь попросил Телуса о предоставлении «ему мандата на проведение (от имени двух стран. — Ред.) переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов».

По данным Надь, целью этой просьбы является расширение традиционного морского транспортного пути, по которому в настоящее время отправляется всего 12% украинской продукции. Необходимо снизить давление на внутренний рынок Евросоюза и снизить нагрузку на сухопутные транспортировочные маршруты, добавил он.

Данная инициатива также объясняется тем, что украинская сельхозпродукция не достигает традиционных мест сбыта и поступает в страны Центральной Европы по демпинговым ценам, нанося ущерб местным фермерам.

Как сообщил минсельхоз, Надь и Телус «договорились организовать совместную встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским с целью поиска совместных решений проблемы импорта зерна».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, поскольку она не была выполнена.

Журналисты указали, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Россия продлит зерновую сделку. В частности, 20 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США надеются на продление зерновой сделки и собираются оказывать поддержку ООН и Турции по этому вопросу.

Также 20 июня заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что всё идет к тому, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки. За несколько дней до этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил, что в рамках сделки работает только украинская часть, а ситуация по российским удобрениям и продовольствию не сдвинулась с места.

Кроме того, выход Москвы из зерновой сделки допустил президент Российской Федерации Владимир Путин 13 июня. Он отмечал, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.