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ВС РФ уничтожили гаубицу и расчет ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ уничтожили гаубицу и расчет противника в Запорожской области
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Фото: РИА Новости
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Российские военные ликвидировали гаубицу Д-30 Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом и боекомплектом. Об этом в четверг, 22 июня, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что боевую задачу выполнили служащие артиллерийского полка 58-й армии Южного военного округа (ЮВО) с применением 152-миллиметровой дивизионной самоходной установки «Мста-С».

Столкновение с неприятелем произошло на ореховском направлении в Запорожской области.

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Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ составили более 13 тыс. человек с 4 по 21 июня. Также было уничтожено 246 танков, в том числе 13 западных.

Тогда же Владимир Рогов рассказал, что на запорожском фронте украинские боевики, несмотря на все попытки пробить оборону, не смогли продвинуться дальше серой зоны.

21 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки отразили 10 атак со стороны ВСУ на донецком направлении. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что еще две атаки украинской армии отражены на запорожском направлении. Наступательные действия велись механизированной бригадой ВСУ, усиленной танками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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